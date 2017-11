Konya’da tarlada başından vurularak öldürülmüş halde bulunan şahsın, 'yasak aşk' cinayetine kurban gittiği ileri sürüldü.



Olay, 2 Kasım Perşembe günü Konya’nın Altınekin ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki A.S., pancar sökmek için gittiği tarlada başından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.



Olay sonrası Konya İl Jandarma Komutanlığı Altınekin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından olayla ilgili A.S.’nin hem amca oğlu hem de eniştesi olan İ.S. (47) ile yeğeni M.S. (23) gözaltına alındı.

“Bizi köye rezil edecek ne yap ne et bizi bu durumdan kurtar”



Öldürülen A.S.’nin, karısı Z.S. ile amca oğlu ve eniştesi olan İ.S.’nin yasak aşk yaşadığını karısına gelen mesajla öğrendiği ve savcılığa giderek mesaj kayıtlarını çıkaracağını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine paniğe kapılan Z.S.'nin, İ.S.’yi arayarak, “A. durumu öğrendi. Bizi köye rezil edecek. Ne yap ne et bizi bu durumdan kurtar” dediği ileri sürüldü.



Öldürmeden önce 1 saat konuşmuşlar



İ.S. de Z.S. ile konuşmasının ardından tarlaya pancar sökmeye giden A.S.’nin yanına gitti. İ.S., amca oğlunun olduğu traktöre binerek sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren konuşmanın ardından İ.S. yanında getirdiği tabancayla A.S.’yi başından vurarak öldürdü. İ.S. olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Olay sonrası titiz çalışma yapan Konya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ekipleri cinayete kurban giden A.S.’nin karısı Z.S. ve İ.S. ile yeğeni M.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Z.S., İ.S. ve M.S. adliyeye sevk edildi. Kaynak : AA