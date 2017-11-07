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Çeyrek altın ve altın fiyatları 07.11.2017

Altının gramı 158,1 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını da 1.057 liradan satılıyor

Ekonomi / 07 Kasım 2017 Salı 09:30
Çeyrek altın ve altın fiyatları 07.11.2017

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 158,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün döviz kurlarındaki değer kayıplarına paralel gün içinde 156,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 158 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 158,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.057 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,19 azalışla 1.278,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının 1.283 dolara kadar yükselmesinin ardından günü yüzde 0,9 artışla 1.281 dolardan tamamladığını belirterek, yatırımcıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya ziyaretini takip ettiğini kaydetti.

Trump'ın Japonya, Güney Kore ve Çin'le yapacağı görüşmelerle ilgili haber ve açıklamaların altın fiyatları üzerinde etkili olacağını dile belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.270 doların destek, 1.295 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Memiş, altının gram fiyatının dolar/TL'ye bağlı hareketler sergilediğini ve dün ABD'den gelen vize kriziyle ilgili olumlu haberlerin dolar/TL'de düşüşlere neden olduğuna dikkati çekerek, 'Akşam saatlerinde altının gram fiyatının 156,5 liraya gerilediğini gördük. Altının gram fiyatında geri çekilmelerin bugün de devam edebileceğini tahmin ediyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Altının gram fiyatında 156,2 liranın destek, tarihi zirve konumundaki 158,9 liranın ise direnç olduğunu ifade eden Memiş, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının da izleneceğini dile getirdi.

Kaynak : AA

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