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Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

Barzani "ABD, kürtlerle olan ilişkilerini göz önünde bulundurarak saldırılara izin vermemeliydi." dedi.

Dünya / 07 Kasım 2017 Salı 09:55
Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunun, Kerkük'ün Irak merkezi hükümeti ordusu tarafından ele geçirilmesi ile sonuçlanan sürecin yankıları devam ederken Mesud Barzani yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'ABD İZİN VERMEMELİYDİ'

'Referandum kararından pişmanlık duymadım. Kürdistan bölgesine saldırı girişimi beklemiyorduk. ABD, kürtlerle olan ilişkilerini göz önünde bulundurarak saldırılara izin vermemeliydi.'

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