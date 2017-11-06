Başbakan Yıldırım'dan ABD'de önemli görüşme!

Başbakan Binali Yıldırım, 7-10 Kasım 2017 tarihlerinde ABD'ye yapacağı ziyaret kapsamında, ABD'de göreve gelen yeni yönetime Başbakanlık düzeyinde ilk ziyaret gerçekleştiriyor.



Ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik edecekler.



Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Çarşamba günü 18.30'da (TSİ) görüşecek.



Başbakan Yıldırım, Pence ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Washington ve New York'ta kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları temsilcileri, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri, medya mensupları, yatırımcı ve işadamlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.





