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Gri listedeki kadın terörist yakalandı

Türk askeri, Tunceli'deki terör operasyonunda yakaladığı gri listedeki Besna Kartal'a merhametli davrandı.

Güncel / 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:06
Gri listedeki kadın terörist yakalandı
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Tunceli'deki terör operasyonlarında, terör listesindeki 9 teröristin öldürülmesinin ardından gri listedeki 'Sema' kod adlı kadın terörist Besna Kartal, yaralı olarak ele geçirildi.

Yakalanan kadın teröristin üzerinde bomba olup olmadığını kontrol etmek için Mehmetçik elbislerinin bir kısmını açtırdı. Kartal'ın temiz olduğunu gören Türk askeri elbiselerini kapatmasını isteyerek teslim aldı.Tunceli'nin Nazimiye bölgesinde çekilen görüntülerde yakalanan kadın terörist Besna Kartal'ın yarasına ilk müdahale Türk askerinden geldi.

Türk askerinin yakaldığı teröristin yarasına pansuman yapması ardından da ilaç vermesi dikkat çekti. 









 

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