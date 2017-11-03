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FETÖ'nün ilk kumpas davasında karar: Karaca'ya 31 yıl hapis

Tahşiyecilere kumpas davasında karar açıklandı. Hidayet Karaca 31 yıl, Ali Fuat Yılmazer ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 03 Kasım 2017 Cuma 11:50
FETÖ'nün ilk kumpas davasında karar: Karaca'ya 31 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''Tahşiyeciler grubuna'' kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile müştekiler katıldı.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, davayı karara bağlayacaklarını belirterek, sanıklara son sözünü sordu. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Sanık Yılmazer, "Burada sanık olarak bulunmaktan şeref duyuyorum." dedi.

Sanık Karaca ''Hayali bir dizide geçen kelimeler ile 3 yıldır tutuklu yargılanıyorum. Başından beri yaşadığım bu süreç kaderim ise kederlenmeye gerek yok." diye konuştu.

Eski Emniyet Müdürü Sanık Yurt Atayün ise ''Kapalı devreden çıkıyoruz, söz şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldır süren yargılamayı karara bağlayan heyet, sanık Hidayet Karaca'yı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, "iftira" suçundan 4 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 9 yıl olmak üzere toplam 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Ali Fuat Yılmazer'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, "iftira" suçundan 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve Tufan Ergüder'e ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl, "iftira" suçundan 4 yıl altışar ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan dokuzar yıl olmak üzere toplam 25 yıl altışar ay hapis cezası verdi.

Sanıklar Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun dosyasını, ifadeleri alınamadığı için ayrılmasına karar veren heyet, diğer sanıklar hakkındaki cezaları açıklıyor.

Hidayet Karaca son kez hakim karşısında

Hidayet KaracaTerör ÖrgütüEmniyet MüdürüAli Fuat YılmazerYurt Atayün


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