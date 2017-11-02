Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İhracat Haftası'nın ikinci gününde Ekim ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.



Tüfenkci, “Bizim verilerimizle Ekim ayında ihracat 13 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşmiş görünüyor. Bunun içinde külçe altın da var. İthalatımız ise 21 milyar 304 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret hacmimiz yüzde 18.24 artarak 35 milyar 248 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.



Dünya Bankası'nın dün açıkladığı 2018 yılı İş Ortamı Raporu'na göre Türkiye'nin iş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 60'ıncı sırada yer aldığını belirten Tüfenkci, “Ülkemiz bir önceki yıla göre 9 basamak yükselmiştir. Son iş ortamı raporunun da ortaya koyduğu üzere ülkemiz pek çok alanda iş ortamını iyileştirmiştir. Örneğin, bugün azınlık hissedar haklarının korunması anlamında dünyanın 20'nci ekonomisi pozisyonuna ulaşmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.



Tüfenkci, sözleşmenin icrası anlamında Türkiye'nin 30'uncu sırada yer alması hakkında, “Ülkemiz ticaret uyuşmazlıklarının çözümünde ve ticaret alanındaki adli süreçlerde dünyanın en etkin ülkelerinden biridir” şeklinde değerlendirdi.



İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISI 72 BİN 298



Bakan Tüfenkci, AB ülkelerinin ihracatta yüzde 49.5'lik bir alan oluşturduğunu belirterek, Ekim ayında bütçe gelirlerinde yüzde 21'ini gümrük idarelerince tahsil edildiğini, 2017 yılının ilk on aylık döneminde ihracat yapan firma sayısının 72 bin 298, ithalat yapan firma sayısının da 77 bin 790 olduğunu paylaştı.



“İHRACATÇININ, ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ”



Üretenin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Tüfenkci, “Biz istihdam sağlayanın yanında olacağız, biz ihracat yapanın yanında olacağız. Bunu sadece sözle değil işlerimizle de sözümüzün arkasında olduğumuzu gösteriyoruz. İran ile Türkiye'den yapılan tercihli ticaret anlaşması kapsamı eşyaların ithalatındaki belgeler için uyguladığı konsolosluk onay şartı nedeniyle mütekabiliyet unsuru gereğince İran menşeili tüm eşyaların ithalatına ilişkin belgelerde 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren imza ve mühür tasdikleri aranmaya başlanmıştı. Bu uygulama iki ülken 30 milyarlık dış ticaret hacmine yönelik büyük bir engel teşkil etmişti. Cumhurbaşkanımızın eş başkanlığını yaptığı Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin 4 Ekim 2017 tarihinde Tahran'daki toplantısı kapsamında da bunda bir mütabakat sağlayarak artık konsolosluk onaylarını kaldırdık” diye konuştu.



SARP SINIR KAPISI MART AYINDA HAZIR OLACAK



Bakan Tüfenkci, Sarp Sınır Kapısı'yla ilgili olarak gelişmelerin iyi gittiğini söyleyerek 2018 yılının Mart ayında açılışının yapılacağını belirtti.



Tüfenkci, “Çok modern bir kapı olacak. Tek durak projesi üzerine çalışan bekleme süresinin azaldığı ve ticaretinde giriş çıkışlarda kolaylaştığı bir kapı olacak” diye konuştu.



“MURATLI SINIR KAPISI İÇİN GÜRCİSTAN TARAFINDAKİ YOL İHALESİNİN SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ”



Bakan Tüfenkci, Gürcistan'a açılacak Muratlı Sınır Kapısı'yla ilgili “Biz burada kararlarımız aldık. Programımızın içerisine aldık. Tabi Gürcistan tarafında bir yol var. Onun ihalesini yapıyorlar. O ihalenin bitmesini bekliyoruz. Kapılar tek taraflı açılmıyor. Biz kapıyı açsak bile karşı tarafında da açması lazım yoksa duvara toslarsınız. Orayı takip ediyoruz, bizim için bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA