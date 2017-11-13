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Çeyrek altın ve altın fiyatları 13.11.2017

Altının gramı 158,3 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını da 1.060 liradan satılıyor

Ekonomi / 13 Kasım 2017 Pazartesi 10:05
Çeyrek altın ve altın fiyatları 13.11.2017

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 158,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 158,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 158,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.060 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kazancıyla 1.276 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta toparlanma isteğinde olan altın fiyatlarının yeni haftaya sakin bir seyirle başladığını söyledi.

Memiş, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD'de bütçe dengesi ve vergi reformuna ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 156,8 liranın destek, 158,8 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Kaynak : AA

İslamÇeyrek AltınCumhuriyetTürkiyeMerkez Bankası


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