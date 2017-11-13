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BBC paylaştı! Kirli anlaşma deşifre oldu

İngiliz kanalı BBC tarafından DEAŞ-ABD-PKK'nın kirli anlaşması deşifre eden özel bir haber yayınladı.

Dünya / 13 Kasım 2017 Pazartesi 23:28
BBC paylaştı! Kirli anlaşma deşifre oldu
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Ekim ayında yüzlerce DEAŞ'lı terörist, ABD ve PKK/PYD ile anlaşarak şehri konvoylar halinde terk etmişti. Yayınlanan görüntülerde, DEAŞ'lı teröristlerin ABD ile PKK/PYD koruması altında şehri terk ettiği görüldü.

ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, 350 DEAŞ'lının “gizli anlaşma” ile tahliye edildiğini kabul etti.

Kentten konvoylarla ayrılan DEAŞ'lı teröristlerin, Irak ve Türkiye sınırına kadar ulaştığı iddia ediliyor.

PKK/PYD daha önce Münbiç'te de DEAŞ ile tahliye anlaşması yapmıştı.







RAKKA'YI TERÖR ÖRGÜTÜNE TESLİM ETMİŞLERDİ

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Rakka kentini, DEAŞ'tan almıştı. ABD eliyle işgal edilen Rakka, PKK'ya teslim edilmişti. Teröristler, şehrin merkezine teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini asmıştı. Gizli anlaşmanın görüntülerini paylaşan BBC dahil birçok Batılı yayın organları ise, Rakka'nın PKK'nın eline geçmesini zafer gibi duyurmuştu.



Rakka'yı ABD ile PKK korumasıyla terk eden DEAŞ'ın konvoyunun izlediği rota da böyle görüntülendi..

RUSYA, RAKKA'DAKİ KİRLİ ANLAŞMAYI AÇIKLAMIŞTI

Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'ın çatışmadan Rakka'dan çekilmesi için örgüt liderleriyle anlaştığını ve dünya kamuoyunun yanıltılması için şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını belirtmişti.

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