İşte Naim Süleymanoğlu'nun son durumu

Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren operasyonun tamamlandığı ve Süleymanoğlu'nun ameliyattan çıkarıldığı belirtildi. Cep Herkülü'nün hayati tehlikesi devam ediyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA ARADI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ailesini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



AMELİYATTA ÇIKTI



Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.



Beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yaklaşık 1.5 saat süren ameliyattan çıktı.



Ameliyat, Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.



AÇIKLAMA GELDİ



Operasyona katılan diğer doktor Prof. Dr. Gökhan Akdemir ise 'Şu durumda tekrar bir ameliyata gerek görülür mü süreç ne getirir bilemiyoruz. Yoğun bakımda takibine devam ediyoruz. Türk halkından dualarını esirgememesini istiyoruz.' dedi.



