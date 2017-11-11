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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikey yapılaşmaya müsaade etmeyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vali ve belediye başkanlarına seslenerek "Lütfen şu dikey yapılaşmaya müsaade etmeyelim." dedi.

Siyaset / 11 Kasım 2017 Cumartesi 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikey yapılaşmaya müsaade etmeyelim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültürel Mirası İhya Projeleri Tanıtım Programında konuştu.

Erdoğan, 'Fetih bu şehrin fiziksel olarak ele geçirilmesi değil. Asıl Fetih bugün yaptığımız eserlerle bu şehre damgayı vurmaktır. Ayağa kaldırdığımız her eserle İstanbul'u yeniden fethediyoruz. Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz binaların istilasına uğradı. Valilerimizden, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum, lütfen, dikey yapılaşmaya müsaade etmeyin' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Tarihimize sahip çıkacağız. Tarihimizle güçleneceğiz. Geleceğimizi bu eserlerin üzerinde inşa edeceğiz.

-Fatih'te selatin camilerin ara bölgelerindeki yüzlerce mescidi, o malum, tarihi inkar edenler yıktılar. Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti Malum CHP zihniyetiydi.

-Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz yapıların istilasına uğradı.

-Valilerimiz, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum; lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız. Fevkalade şartların dışında buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu, çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz.

-Restorasyon deyince aklımıza içimizi acıtan nice görüntü de geliyor. Ülkemizde tüm gayretlerimize rağmen hala önüne geçemediğimiz şekilde tarih ve kültür cellatları kol geziyor.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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