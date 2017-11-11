Akşener, İstiklal Marşı ve saygı duruşunu unuttu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel Merkez Binasının açılışını yaptı. Akşener, açılışa gelir gelmez konuşmasına başladı. İstiklal Marşının okunmadığı ve saygı duruşundu bulunulmadığının belirtilmesi üzerine ise Akşener konuşmasını yarıda kesti. Akşener, bunun nedenini ’heyecanına’ bağladı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel Merkez Binasının açılışını yaptı. Akşener'in ismi anons edilirken, Grup Ayna'nın 'Ceylan' isimli şarkısının müziği çaldı. Akşener, sahneye gelişinde açılışa katılan isimleri selamladı.