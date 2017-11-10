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İphone X 17 Kasım'da Turkcell'de ön satışta

iPhone X, Turkcell Platinum müşterilerine özel 17 Kasım itibarıyla ön siparişle satın alınabileceği duyuruldu. Tamamen cam ön ve arka yüzüyle şimdiye kadar bir akıllı telefondaki en dayanıklı camın kullanıldığı iPhone X, gümüş ile uzay grisi olmak üzere iki güzel renk seçeneğiyle sunuluyor.

Teknoloji / 10 Kasım 2017 Cuma 12:40
İphone X 17 Kasım'da Turkcell'de ön satışta

Turkcell Platinum müşterileri, iPhone X için 17 Kasım'dan itibaren şirketin internet sitesinden ön sipariş verebileceği duyuruldu.

Ayrıca, iPhone X 24 Kasım Cuma günü ise tüm Turkcell mağazalarında yerini alacak. Kaynak : İHA

24 KasımTurkcell


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