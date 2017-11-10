İphone X 17 Kasım'da Turkcell'de ön satışta

iPhone X, Turkcell Platinum müşterilerine özel 17 Kasım itibarıyla ön siparişle satın alınabileceği duyuruldu. Tamamen cam ön ve arka yüzüyle şimdiye kadar bir akıllı telefondaki en dayanıklı camın kullanıldığı iPhone X, gümüş ile uzay grisi olmak üzere iki güzel renk seçeneğiyle sunuluyor.