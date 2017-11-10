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Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili flaş gelişme

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Deniz Baykal'ın sağlığı olumlu yönde gelişiyor. Yazı yazabiliyor, ailesini tanıyabiliyor" dedi.

Güncel / 10 Kasım 2017 Cuma 18:21
Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili flaş gelişme

Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş açıklama yaptı.

Baykal'ın sağlık durumunun olumlu yönde geliştiğini aktaran İbiş, 'Genel durumu bir önceki açıklamamıza göre daha iyi. Yaşamsal bulguları iyi. Deniz Bey yazabiliyor, hesap yapabiliyor, aileyi tanıyor, sesleri ayırt edebiliyor. Konuşma çabası var, dudak hareketlerinden bunu arkadaşlarımız çok rahat anlayabiliyorlar. Duyduklarını daha iyi anlıyor, anlamlandırıyor. Bugün siren seslerinden 10 Kasım olduğunu, başıyla selamlayarak anladığını belirtmiş, ifade etmiş oldu' dedi.

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