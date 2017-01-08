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Kadir Topbaş: Kış lastiği zorunluluğu tüm araçlara getirilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı KAdir Topbaş, AKOM'da (Afet Koordinasyon Merkezi) açıklamalarda bulundu. Topbaş, "kış lastiği uygulamasının tüm araçlara getirilmesi gerek" dedi.

Yaşam / 8 Ocak 2017 Pazar 18:13
Kadir Topbaş: Kış lastiği zorunluluğu tüm araçlara getirilmeli

İBB Başkanı Kadir Topbaş İstanbul'daki kar yağışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kadir Topbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar;

'2009'dan bu yana en şiddetli kar yağışı. Kar lastiği, zinciri olmayan araçlar trafiği olumsuz etkiledi. Kış lastiği yoksa trafiğe çıkmayın. Kar lastiğinin zorunlu olması için yasa çıkarılmalı.'

YOLDA KALANLARA GIDA YARDIMI
5-6 saat yolda kalan vatandaşlara gıda yardımı yaptık, yakıtı bitenlere yakıt yardımı yaptık, bu da ilk kez uygulandı. İlçe belediyeleri ara sokaklarda çalışma yapmalı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İstanbul'daki kar yağışının devam edeceğini belirten Topbaş, 'İstanbul'daki kar yağışı devam edecektir. Ekiplerimizin çalışması sürüyor. Kapalı yol yoktur vatandaşlarımız lütfen toplu ulaşımı kullansınlar. 191 noktada çalışmalarımız sürüyor' dedi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 60'A ÇIKTI
Topbaş, yağışın İstanbul'un barajlarına olumlu etki yaptığının altını çizerek ' Şu an İstanbul'daki barajlarımızın doluluk seviyesi yüzde 60'lara ulaşmıştır' ifadesini kullandı.

Kar YağışıGıda YardımıKadir Topbaş


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