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İzmir'de patlama öncesi bakın kim yakalandı?

Mardin'in Nusaybin İlçesinde yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan, bölücü terör örgütü PKK üyesi C.T., İzmir'de yakalandı.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 17:11
İzmir'de patlama öncesi bakın kim yakalandı?

Suriye'deki PKK kamplarında eğitim aldığı bildirilen C.T.'nin, örgütü eleman temin etmek için İzmir'e geldiği öğrenildi.

Nusaybin'deki soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi C.T.'nin İzmir'e geldiğini öğrenen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Teröristin, Kadifekale'de bir evde gizlediğinin belirlenmesi üzerine bu adrese operasyon düzenlendi. Terör timlerinin operasyonunda, C.T. yakalandı. Bir süredir eğitim aldığı Suriye'deki PKK ve PYD kamplarına eleman temin etmek için kente geldiği öğrenilen C.T., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BUGÜN PATLAMA OLDU

Dün gece yapılan operasyonun ardından bugün meydana gelen patlama polisin saldırıyla ilgili istihbarat alıp harekete geçtiğini ortaya koydu.
Kaynak : DHA

İzmir EmniyetiTerör ÖrgütüTerörle MücadeleYakalama KararıSuriye


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