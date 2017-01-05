İkinci araç patlatıldı

İzmir'deki terör saldırısının yaşandığı bölgede teröristlere ait olduğu değerlendirilen ikinci bir araç güvenlik güçleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
İzmir Adliyesi önünde bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis ile bir adliye çalışanı şehit oldu. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 terörist güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede teröristlere ait olduğu değerlendirilen bir aracın daha kontrollü bir şekilde patlatıldığını açıkladı.