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İkinci araç patlatıldı

İzmir'deki terör saldırısının yaşandığı bölgede teröristlere ait olduğu değerlendirilen ikinci bir araç güvenlik güçleri ​tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 18:01
İkinci araç patlatıldı

İzmir Adliyesi önünde bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis ile bir adliye çalışanı şehit oldu. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 terörist güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede teröristlere ait olduğu değerlendirilen bir aracın daha kontrollü bir şekilde patlatıldığını açıkladı.

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