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İki ilde okullar tatil edildi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorum ve Çankırı'da eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 20:36
İki ilde okullar tatil edildi

Çankırı'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde okulların 6 Ocak Cuma tatil edildiği belirtildi.

Çorum
Çorum'un İskilip ve Bayat ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İskilip ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 Ocak 2017 Cuma günü eğitime bir gün ara verilmiştir' denildi.

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