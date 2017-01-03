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Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast ihbarı üzerine zırhlı araç tahsis edildi.

Siyaset / 3 Ocak 2017 Salı 14:25
Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç

Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başbakanlık tarafından gönderilen araç Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.

Mercedes marka zırhlı aracın 4,5 ton ağırlığında olduğu belirtilirken, aracın daha önce Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kullanıldığı öğrenildi.
Bu arada, Almanya'dan kiralanan aracın bir süre önce Başbakanlık tarafından satışının da alındığı belirtildi.

Aracın ruhsat ve plaka işlemlerinin sürdüğü, bunların tamamlanmasının ardından da Kılıçdaroğlu'nun talimat vermesiyle hizmete gireceği bildirildi.

KORUMA SAYISI AYNI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısına daha önce kullandığı kendi aracıyla geldi.

Öte yandan, siyasilere yönelik suikast iddiaları ve yaşanan gelişmeler nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda 13 olan koruma sayısı 21'e çıkarılmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısında ise bir değişikliğe gidilmedi.

BAHÇELİ İSTEMEDİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugünkü grup toplantısı sonrasında, yaptığı basın açıklamasında zırlı araç istemediğini söylemişti.

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