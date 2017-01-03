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İDO bazı seferleri iptal etti

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yaşam / 3 Ocak 2017 Salı 07:55
İDO bazı seferleri iptal etti

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.

İptal edilen diğer seferler ise şöyle:

'08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy,

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,

09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

14.30 Yalova-Tuzla-Kartal,

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri.'

İDO ayrıca hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak : AA

Deniz OtobüsüHava Muhalefeti


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