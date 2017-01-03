İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.



İptal edilen diğer seferler ise şöyle:



'08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy,



08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,



09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,



14.30 Yalova-Tuzla-Kartal,



18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri.'



İDO ayrıca hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.



Kaynak : AA