USD (Alış - Satış) : 3,88 - 3,88 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Suikasttan 2.5 saat sonra mail'leri silinmiş

RUSYA Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.

Güncel / 28 Ocak 2017 Cumartesi 02:30
Suikasttan 2.5 saat sonra mail'leri silinmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetten yaklaşık 2.5 saat sonra, suikastçı polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında iki bakanın koruma ekibinde ve Başbakanlık Koruma Dairesi’nde görevli toplam 4 polisin de gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla bırakıldıkları öğrenildi.

SAVCILIK: YALNIZ OLMADIĞININ KANITI
Altıntaş, 19 Aralık 2016 tarihinde Karlov’u, katıldığı bir resim sergisinde konuşma yaptığı sırada vurarak öldürmüştü. Altıntaş da olay yerinde polisin operasyonunda hayatını kaybetmişti. Soruşturmayı sürdüren savcılık, Altıntaş’ın Karlov’u vurmasından yaklaşık 2.5 saat sonra kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit etti. Savcılık bu kapsamda Google’a yazı yazarak, silinen mail’lerin dökümünün gönderilmesini istedi. Savcılık yetkilileri, çıkan çatışmada Altıntaş’ın hayatını kaybetmesine rağmen mail’lerin silinmesini, “suikastta yalnız olmadığının en güçlü kanıtı” olarak değerlendirdiklerini ifade ettiler.

BAKAN KORUMALARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nun sürdürdüğü soruşturmada Altıntaş’ın bağlantılarını belirlemek amacıyla okul hayatı dahil bütün ilişkileri mercek altına alındı. Altıntaş ile aynı polis okulunda okuyan ve FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen, Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun koruma ekibindeki polis memuru D.S, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in koruma ekibinde yer alan B.D ile Başbakanlık Koruma Dairesi’nde görevli O.Ö. ve S.K.’nın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan korumaların, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. 4 polisin, emniyet içindeki FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındıkları kaydedildi.

Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınanlardan Altıntaş’ın bir dönem ev arkadaşı olan polis memuru Sercan B. polis memuru Kaan B. ve esnaf Asım S. tutuklanmıştı.

Nuri Elibol: FETÖ'cü olduğundan şüphemiz yok Nuri Elibol: FETÖ'cü olduğundan şüphemiz yok Melih Gökçek: Bundan sonra bu suikastler devam edecek Melih Gökçek: Bundan sonra bu suikastler devam edecek Rus Büyükelçisi'ne suikastin ayrıntıları Rus Büyükelçisi'ne suikastin ayrıntıları Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un vurluğu yerden ilk görüntüler Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un vurluğu yerden ilk görüntüler Rusya Büyükelçisi Ankara’da silahlı suikasta uğradı Rusya Büyükelçisi Ankara’da silahlı suikasta uğradı Suikasttan 2.5 saat sonra mail'leri silinmiş Suikasttan 2.5 saat sonra mail'leri silinmiş Andrey Karlov suikastında flaş gelişme Andrey Karlov suikastında flaş gelişme Suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın para trafiği ortaya çıktı! Suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın para trafiği ortaya çıktı! Suikastçının şifresi kırılamıyor Suikastçının şifresi kırılamıyor Saldırganın taktığı rozet dikkat çekti! Saldırganın taktığı rozet dikkat çekti! El Nusra'dan Karlov açıklaması El Nusra'dan Karlov açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikastçı FETÖ'ye mensup Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikastçı FETÖ'ye mensup Fethullah Gülen: Bizim yaptığımızı söylemeleri gülünç Fethullah Gülen: Bizim yaptığımızı söylemeleri gülünç Saldırganın verdiği adreste... Saldırganın verdiği adreste... Suikast sonrası Lavrov ve Çavuşoğlu'dan ortak açıklama Suikast sonrası Lavrov ve Çavuşoğlu'dan ortak açıklama

Başbakan YardımcısıBaşbakanlıkCumhuriyet BaşsavcılığıEv ArkadaşıÇalışma Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı