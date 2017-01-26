Cinsel içerikli fotoğraflarla öğretmenine şantaj yaptı!

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre; Thao Doan, Raul Quintanilla Sr. Ortaokulu'nda çalışıyordu.



Olay, ailenin çocuklarının öğretmeniyle olan ‘uygunsuz' ilişkisinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı.



ANNESİ MESAJLARI GÖSTERDİ



Polis tutanaklarına yansıyanlara göre; anne, 27 yaşındaki Doan'ın oğluna büyük miktarda para verdiğini ve onu illegal amaçlar için kullandığını öne sürdü.



Ayrıca okul yetkililerine, oğlunun Doan'dan para talep ettiğini yansıtan kısa mesajların ekran görüntülerini gösterdi.



Mesajlarda Doan'ın çocuğa parasının kalmadığını söylediği görülüyor. Çocuk ise parayı getirmezse, birlikte çekilen fotoğraflarını polise göstermekle tehdit ediyor.



Doan sonunda polise itirafta bulunarak, öğrencisiyle Instagram ve başkaca sosyal medya platformları üzerinden iletişim kurduğunu ve 2015 yazında bir parkta seks yaptıklarını söyledi.



Okulda jimnastik öğretmeni olarak kayıtlı bulunan Doan'ın 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.