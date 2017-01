Çin'de akıllı telefonlar cüzdanın yerini alıyor

Cep telefonunda mobil ödeme programlarından herhangi birinin karekodunun satıcı tarafından taranması veya satıcının ödeme platformundaki karekodunu alıcının mobil ödeme programı ile taraması sonucu ödeme, alışveriş ve para transferi işlemi gerçekleştiriliyor. Mobil ödeme uygulamaları ile aynı programı kullanan diğer kullanıcılara mesaj gönderir gibi para transferi yapılabiliyor.



Kullanıcıların banka kartı, kredi kartı ve cüzdan taşımadan günlük parasal işlemlerini yapabilmelerini sağlayan mobil ödeme yöntemi, sadece cep telefonu ile tüm parasal işlemleri gerçekleştirebilmeyi temin ediyor.



Mobil ödeme uygulaması, e-ticaret eklentisi ile internet üzerinden yatırım yapma imkanı da sunuyor. Çinli Uber olarak adlandırılan taksi kiralama firması Didi Chuxing ile de çalışan uygulamalar, kentin herhangi bir yerinden taksi çağırma ve ücretini ödeme imkanı sağlıyor.



- Akıllı telefon kullanıcılarının artması mobil ödeme kullananların sayısını yükseltiyor



Ülkede artan akıllı telefon kullanıcısı sayısı, mobil ödeme yöntemlerinin ülke içinde hızla benimsenmesini sağlayan en önemli etken. Akıllı telefon kullanıcı sayısındaki artış hem internet kullanıcı sayısının artmasını hem de mobil ödeme yönteminin hızla yaygınlaşmasını sağlıyor.



Çin İnternet Şebekesi Bilgi Merkezi (CNNIC) yayımladığı raporda geçen ay itibarıyla 201 milyonu kırsal bölgelerden olmak üzere ülkede internet kullanıcı sayısının toplam 731 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.



Şanghay merkezli Bilişim Teknolojileri Enstitüsünden yapılan değerlendirmede, internet kullanıcı sayısının artmasındaki en önemli sebebin, Çin'de akıllı telefon kullanımındaki yükseliş olduğu belirtildi.



Akıllı telefon kullananların toplam internet kullanıcısı sayısının yüzde 95,1'ini oluşturduğuna işaret edilirken, bu oranın yaklaşık 695 milyon internet kullanıcısına karşılık geldiği ifade edildi.



CNNIC'nin raporunda, ayrıca ülkede geçen yıl 469 milyon kişinin akıllı telefon üzerinden mobil ödeme yaptığı ve telefondan yemek siparişi veren mobil ödeme kullanıcı sayısının 208,6 milyon kişiye yükseldiği aktarılıyor.



Akıllı telefonların artması ülke içindeki firmaların internet üzerinden alım-satım trendini de yukarı yönlü değiştiriyor. Söz konusu raporda, akıllı telefonların, firmaların yaptığı e-ticareti geçen yıl yüzde 45 artırdığı vurgulanıyor.



- Çin'de her üç kişiden biri mobil ödeme yöntemini kullanıyor



Çin'de, mobil ödeme pazarında en büyük payı 450 milyon Alipay kullanıcısı bulunan e-ticaret devi Alibaba ve yaklaşık 200 milyon kullanıcıya sahip Wechat Pay uygulamasıyla teknoloji devi Tencent firması elinde bulunduruyor.



Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Çin'de her üç kişiden biri Wechat Pay ile Alipay üzerinden kişisel alışveriş, ödeme ve para transferi işlemlerini gerçekleştiriyor. Ülkede, mobil ödemeyi tercih edenlerin yüzde 50'sini 15-30 yaş aralığındaki kullanıcılar oluşturuyor.



Kullanıcıların yüzde 71'i bu programları restoranda, yüzde 49'u taksi servisi, yüzde 44'ü de alışveriş için kullanıyor.



- Çinli e-ticaret devleri ülkedeki mobil ödeme piyasasının yaklaşık yüzde 90'ını elinde tutuyor.



Çin'in güneyindeki Şıncın kenti merkezli teknoloji devi Tencent Holding, 2011'de anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Weixin'i (Mikro Mesaj) piyasaya sunmuş, 2012'de uygulama için İngilizce Wechat adını aldığını açıklamıştı.



Tencent firması geçen eylül yayınladığı Wechat bilgilendirme raporunda uygulamanın günlük aktif kullanıcı sayısının 768 milyonu aştığını duyurmuştu. 800 milyondan fazla kullanıcısı bulunan anlık mesaj uygulaması Weixin (Wechat) ile yaklaşık 200 milyon kişi alışveriş, ödeme ve para transferi işlemlerini gerçekleştiriyor.



Ülkenin e-ticaret devi Alibaba Group'a ait Alipay, 2004 yılında kullanıcıların hizmetine sunuldu. Taobao ve Tmall gibi web siteleri üzerinden alışveriş yapmayı sağlayan Alibaba, Alipay üzerinden 450 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.



Çin'de mobil ödeme pazarına Wechat'in mobil ödeme yöntemi kazanmasıyla 2013'ten bu yana iki firma arasındaki rekabet artıyor. Alipay ve Wechat Pay ülkedeki mobil ödeme pazarının yaklaşık yüzde 90'ını elinde tutuyor.



- Tek telefon, tüm parasal işlemler



Mobil ödeme yöntemi ile alışveriş özelliklerinin etkinleştirilmesi için, kullanıcıların öncelikle banka kartı ve kimlik bilgilerini programa tanımlanması gerekiyor. Kullanıcının, ödeme yapmak için satıcı veya ödemeyi tahsil eden tarafa ait karekodu taraması veya karşı tarafın kendi kullanıcı karekodunu taraması ile para transfer işlemi gerçekleştiriliyor.



Çin'de alışverişin yapıldığı hemen her yerde kullanılabilen söz konusu mobil ödeme yöntemi sayesinde internet ve mağazalarının dışında seyyar satıcılardan hatta sebze pazarından dahi nakit para veya herhangi bir banka kartına ihtiyaç duymadan alışveriş yapılabiliyor.



Mobil ödeme kullanıcısı Cang Şima, AA muhabirine, Alipay'i internet üzerinden yaptığı alışverişlerde, Wechat Pay uygulamasını ise günlük alışverişlerini yapmak için kullandığını belirtti. Cang, 'Uygulamayı açtığınızda, ekranda bir karekod görünüyor. Ödeme yapmak, para göndermek veya almak için karekodu tarıyorsunuz. Karekodu tarayarak, ödemeyi satıcıya aktarıyorsunuz, çok pratik. Bu açıdan çok kullanışlı” diye konuştu.



Bir enerji firmasında operatör olarak çalışan Vang Çünşiang ise bir yıldır mobil ödeme uygulamasını kullandığı söyledi. Alışveriş işlemlerinin ödemelerini, nakit veya banka kartı ile yapılan ödemelere göre daha kısa sürede yaptığını anlatan Vang, 'Mobil ödeme yöntemini kullandığınız sürece, yanınızda nakit veya cüzdan bulundurmadan dışarı çıkabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.



Banka çalışanı Cang Gaoyang da mobil ödeme uygulamasını sürekli kullandığını ifade ederek, otel, bar, restoran, market gibi alanlarda alışveriş ve ödemelerini bu uygulama ile yaptığını kaydetti. Sokak satıcılarından da bu yolla alışveriş yaptığını vurgulayan Cang, 'İnternet üzerinden her türlü ürünü satın alabiliyorum, çok kullanışlı bir program.” dedi.



Kaynak : AA