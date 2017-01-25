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Bursa'da 'El Kaide' operasyonu

Bursa'da, terör örgütü El Kaide'ye para ve lojistik malzeme temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

3. Sayfa / 25 Ocak 2017 Çarşamba 10:58
Bursa'da 'El Kaide' operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide'ye para ve lojistik destek sağladığı öne sürülen Ü.K. ile bu kişiyle birlikte hareket ettikleri tespit edilen İ.Y, T.G. ve C.K'yı, çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların, Suriye'ye göndermek istedikleri elemanların örgütlenme ile toplanma yeri olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramalarda, 2 kuru sıkı tabanca, fişekler, 1 kılıç, 3 bıçak, 87 değişik renklerde iklim pantolonu, mont, elbise, 8 cep telefonu, 9 sim kart, 4 hafıza kartı, tablet, 45 CD ile DEAŞ terör örgütüne ait bayrak çıkartması ele geçirildi.

Terör örgütünün hücre sorumlusu olduğu öğrenilen Ü.K, İ.Y, T.G ve C.K, sorgulamalarının ardından ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gönderildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan terör örgütüyle bağlantıları olduğu belirtilen 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Kaynak : AA

El KaideTerör Örgütü


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