Türkiye Rusya ve İran Suriye için üçlü mekanizma kurdu

Astana'da devam eden Suriye görüşmelerinde, çatışmaların durdurulması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran arasında mutabakat sağlandığı duyuruldu. Türkiye, Rusya ve İran tarafından yapılan ortak açıklamada, 'Suriye'deki sorun askeri yöntemle çözülemez' denildi.



Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam eden Suriye konulu toplantıya katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çatışmaların durdurulması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran arasında mutabakat sağlandı.



Mutabakat, üç ülkenin ortak bir mekanizma kurarak, sahadaki ateşkes ortamını izleme ve uygulanmasını sağlamasını öngörüyor.



Üçlü mekanizmanın anlık izlemelerle ulaştığı bilgilerden hızla tespitte bulunarak, saldırıların durdurulması için taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanması bekleniyor.



TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'IN ORTAK AÇIKLAMASINDAN SATIRBAŞLARI



* Suriye'deki kriz için askeri bir çözüm yoktur. Çözüm sadece 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının tamamının uygulanmasını takip eden bir siyasi süreçle gelebilir.



* Türkiye, Rusya ve İran Suriye'deki ateşkesin desteklenmesi için üçlü bir mekanizma kuracak.



* Muhalif grupların, koalisyon güçlerinin yönettiği Cenevre görüşmelerine katılması desteklenecek.



* DEAŞ ve El Nusra ile ortak mücadele yürütülecek ve diğer silahlı muhalif gruplar bunlardan ayrı tutulacak.

Kaynak : AA