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Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Astana hakkında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, siyasi kararın ancak Cenevre'de alınabileceğini söyledi.

Dünya / 23 Ocak 2017 Pazartesi 22:25
Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye konulu toplantının ağırlıklı olarak ihtilafın askeri boyutuna odaklandığını, siyasi bir çözümün ise ancak Cenevre görüşmeleri sürecinde sağlanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Steinmeier, Berlin'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve BM Dünya Gıda Programı İcra Kurulu Direktörü Ertharin Cousin ile görüşmesinin ardından, ortak basın toplantısında Suriye konusundaki soruları yanıtladı.

'ASTANA BİR ARA ADIMDIR'

Almanya'nın da gözlemci olarak Astana görüşmelerine katıldığını belirten Steinmeier, 'Astana'daki görüşmeler bir ara adımdır. Astana'da Türkiye, Rusya ve İran ile Suriye'deki savaşta aktif olan gruplar arasında ağırlıklı olarak askeri konulara ilişkin işbirliği hususları ele alınacaktır.” dedi.

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