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Turgut Özal'ın ilk Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu (98), geçirdiği rahatsızlık sonucu dün akşam İstanbul’da vefat etti.

Güncel / 21 Ocak 2017 Cumartesi 16:25
Turgut Özal'ın ilk Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu vefat etti

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından sivil yönetime geçilen Turgut Özal'ın kurduğu ilk hükümette Dışişleri Bakanlığı yapan Vahit Halefoğlu hayatını kaybetti.

Turgut Özal'ın 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kurduğu ilk sivil hükümette Dışişleri Bakanlığı yapan Vahit Halefoğlu hayatını kaybetti.

17. Dönemde Ankara Milletvekilliği de yapan Vahit Melih Halefoğlu'nun cenazesi, 23 Ocak Pazartesi günü Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1919'da Antakya'da doğan Halefoğlu, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Dışişleri Bakanlığında Siyasi Daire Genel Müdürlüğü yapan Halefoğlu, Beyrut, Kuveyt, Moskova, Lahey ve Bonn Büyükelçiliği görevinde bulundu. 17. dönemde Ankara Milletvekili seçilen Halefoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini aldı.

Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça bilen Halefoğlu, iki çocuk babasıydı.

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