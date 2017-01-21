Bush'un yağmurlukla imtihanı!

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılan eski başkanlardan George W. Bush, sakarlığından bir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.



Görev süresi boyunca yaptığı gaflar ve verdiği komik pozlarla hafızalara kazınan Bush, bu kez yağmurluğun azizliğine uğradı.



44'üncü başkan Barack Obama'nın ardında oturan Cumhuriyetçi isim, verilen yağmurluğu bir türlü giyemedi.



Reuters foto muhabiri Rick Wilking, Bush'un yağmurlukla mücadelesini ve ardından verdiği gülümsemeyi kadrajına aldı.



George W. Bush, 2001-2009 yılları arasında ABD'yi yönetti, 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan ve Irak'ın işgal edilmesi kararlarını verdi.





