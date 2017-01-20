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Lise öğrencisine cinsel istismar iddiasına 3 tutuklama

Tokat’ta 3 şahıs, 16 yaşındaki lise öğrencisine cinsel istismar suçlaması ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 20 Ocak 2017 Cuma 10:39
Lise öğrencisine cinsel istismar iddiasına 3 tutuklama

İddiaya göre, Tokat'ta öğrenci servis şoförü R.Ö. sosyal medya hesabında tanıştığı bir lisenin 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Z.T.'ye bir evin bodrum katında cinsel istismarda bulunarak cep telefonu ile fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Olayın ardından R.Ö.'nün arkadaşları A.T.Ç. ile A.M. genç kıza çıplak fotoğraflarını gördüklerini söyleyerek buluştu. Şahıslar da kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu.

Olaydan birkaç hafta sonra kızın şikayeti üzerine cumhuriyet savcısının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece 'cinsel istismar' suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Z.T. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından sevgi evine yerleştirildi. Kaynak : İHA

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