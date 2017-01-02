Numan Kurtulmuş Ortaköy saldırısıyla verilen mesajı açıkladı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş Maalesef bu hain saldırıyı gerçekleştirerek şu mesajı vermek istiyorlar; '2017'de de Türkiye'nin başına bela olmaya devam edeceğiz'. Biz de onlara diyoruz ki; Biz de 2017'de nerede olursanız olun inlerinize gireceğiz. Terör örgütlerinin hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin hepsine diz çöktüreceğiz, hepsine gereken cevabı vereceğiz' dedi.



Yeni kanun hükmünde kararname hazırlığı olduğunu açıklayan Kurtulmuş, bugünkü Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in süresinin görüşülmediğini açıkladı.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yaptı. Ortaköy saldırısının çeşitli mesajlar içerdiğini belirten Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöyle:



Reina'da yaşanan saldırı önceki terör saldırılarından farkı var. Bütün terör örgütleri eş zamanlı olarak 2016 yılında Türkiye'ye karşı çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiler. Türkiye 2017'yi daha güzel geçirecek. Saldırının 2017 yılının ilk dakikalarında, ilk saatlerinde yapılmış olmasının verdiği önemli bir mesaj var. Maalesef bu hain saldırıyı gerçekleştirerek şu mesajı vermek istiyorlar; '2017'de de Türkiye'nin başına bela olmaya devam edeceğiz'. Biz de onlara diyoruz ki; Biz de 2017'de nerede olursanız olun inlerinize gireceğiz. Terör örgütlerinin hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsine diz çöktüreceğiz, hepsine gereken cevabı vereceğiz.



'Sosyal medya dingonun ahırı değil'

SINIR DIŞI OPERASYONLARA MESAJ VAR



Türkiye'nin sınır dışı operasyonları ile ilgili bir mesaj veriliyor. Başarılı şekilde Suriye'de yürütülmekte olan operasyonlar hem terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği görülüyor. Sahadaki başarımızı hazmedemeyen güçlerin bu terör eylemini yönlendirdiği anlaşılıyor. Hangi planı yaparsanız yapın Türkiye her tedbiri almaya muktedirdir. Terör örgütlerinden Türkiye'ye hiçbir zarar gelmeyecek kadar operayonlar sürecek. Cerablus, Menbiç, El Baba nereye kadar giderse. Kararlılıkla sınır dışı operayonlara devam edeceğiz.



'HERKES UYANIK OLMALI'



Üçüncü mesaj, bu terör eylemiyle birlikte, maalesef Türkiye'de halkımız arasında hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden, mezhepler üzerinden bir takım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar ve maalesef bir kısmı da sosyal medya üzerinden yapılan bu tür şuursuz, dengesiz bir takım propagandalarla da halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Hiç boşuna heveslenmesinler. Bu milletin tamamına yakını, bu konuda son derece şuurlu ve tecrübelidir. Terörün dininin, imanının, aklının ve vicdanının olmadığını bilir. Saldıranın dini mezhebi ne olursa olsun saldırılanın müslümanlık olduğunun farkındadır. O saldırıyı yapanların ve arkasındaki güçlerin herhangi dini bir motivasyona ait örgütü işaret ediyor olması müslümanlıkla bağdaştırmaz. Herkes uyanık olmalı.



'TÜRKİYE BU HAİN SALDIRILARA PABUÇ BIRAKMAYACAKTIR'



Terörü yapanın inancının mezhebinin önemi olmadığı gibi terör mağdurlarının da kimliğinin önemi yoktur. Onlara bu işi yaptıranların da kendilerine çeki düzen vermelerini istiyoruz. Türkiye bu hain saldırılara pabuç bırakmayacaktır. Milletimizin uyanık olmasını istiyoruz. Beşiktaş saldırısında nasıl yek vücut olduysak, bunda da yek vücut olacağız ve teröre karşı yan yana duracağız. Milletimize gün birlik ve beraberlik günüdür diyorum. Teröre karşı mücadele etme günüdür diyorum.



BÜTÜN DÜNYAYA ÇAĞRI YAPIYORUZ



Uluslararası camia çifte standardı bırakmalı. Uluslararası camianın bütün güçleri beraber olalım, terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele verelim. Türkiye olarak zorunlu bir çağrımızdır. Bütün dünyaya yaptığımız çağrıdır. Siyasi farklılıkları, görüşleri ne olursa olsun herkese çağrıda bulunuyoruz. Gelin insanlık cephesinde buluşalım. Ama, fakat, şöyle böyle demeden, terör örgütü ayırmadan bütün dünyada ahlaktan, insanlıktan, insan onurundan yana olanlar olarak insanlık cephesinde buluşalım.



'TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ TAMİR EDİLDİ'



İçeride ve dışarıda hangi kapasiteyle mücadele edeceğimizi biliyoruz. Dışarıdaki mücadelemiz de Türkiye'nin ulusal güvenliğinin bir parçası olan Fırak Kalkanı sürecektir. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki yeni barış insiyatiflerimizi geliştireceğiz. Bu saldırıların bir kısmı da bu insiyatifleri kullanmamıza mani olmak isteyenler var. Türkiye Rusya ilişkileri hem tamir edildi, hem de bunun üzerinden Halep özeli olmak üzere Suriye genelinde barış planı uygulamaya konulmaya başlandı. Ümit ediyoruz ki Suriye'de rızaya ve müzakereye dayalı bir süreç olacak.



IRAK YÖNETİMİYLE YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ



Irak yönetimiyle yeni bir döneme başlıyoruz. Sayın Başbakanımız ziyarette bulunacak. Teröre karşı ortak mücadele, Irak'ın şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak'ta da yeni bir barış perspektif kapıdadır. Türkyie çevresindeki bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir



'ANAYASA TEKLİFİ BU HAFTA GENEL KURUL'A GELECEK'



Türkiye ekonomisinin üretim gücünü arttıracak bütün adımlar atılmaya devam ediyor. Başta KOBİ'lerimzi olmak üzere üretime katkıda bulunan her vatandaşımıza devlet olarak üzerimize düşen sorumlulukla destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'de anayasal reform sürecinin bu hafta Meclis'e getirilmesi var. Oylama süreci başlayacak ve en kısa zamanda Meclis görüşmeleri tamamlanarak milletimizin lehine müracat edilecek. Senelerdir konuştuğumuz yeni bir anayasa ihtiyacı yönüneki tarihi adımlardan birini atmış olacağız. Türkiye'de anayasal reform konusunda bütün işlerimizi yaptık anlamı çıkmayacaktır. Bundan sonraki süreçte de 12 Eylül rejimini geride bırakacak birçok iyileştirmelerin demokratikleşme süreci sürecektir.



SOSYAL MEDYA HESAPLARI TAKİP EDİLİYOR



Sosyal medya nimettir ama milli menfaatlerimz, kardeşliğimiz için kullanabileceğimiz alan olarak görmemeliyiz. Yaşam tarzı eleştirileri teröre hizmet eder. Öteki hayat tarzı üzerinden biri bir şey diyor, diğeri aynısını yapıyor. DEAŞ da bunu istiyor zaten. Burası dingonun ahırı değildir. Beşiktaş saldırısı, Ortaköy saldırısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın ilgili 347 sosyal medya hesabı milletin arasında düşmanlık tohumları ekecek çerçevede görüldüğü için soruşturma başlatıldı. 92 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca bu süreçlerde TAK'ın, PKK'nın, DEAŞ'ın istedikleri şekilde sosyal medyayı kullanan içeriden ve dışarıdan yönetilen hesaplarla ilgili sosyal medya sağlayıcılarıyla irtibat geliştirdik. Herkesin dikkatle davranması gereken alandır. Şuursuzca hareket edilmesin. Çok sayıda troll bu alanı köpürtmekte düşmanlıkların önünü açacak işler yapmaktadırlar.

