USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Ölüm korkusuyla 510 gün geçti

İstanbul Kartal'da, şiddet gördüğü için kendisinden ayrılan hostes B.Ç.’yi 26 yerinden bıçakladıktan sonra kayıplara karışan hukuk fakültesi öğrencisi Tolga Mısırlıoğlu (23), 510 gündür yakalanamadı.

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 03:20
Ölüm korkusuyla 510 gün geçti

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mısırlıoğlu hakkında, ‘tasarlayarak öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Dün görülen davanın 5’inci celsesinde, baba Coşkun Ç., “Sanık yurtdışındadır. Sosyal medya hesabından kızımı halen tehdit etmektedir. Ülke dışında olduğunu ve yakalanmayacağını söylemektedir” dedi. Mahkeme heyeti, Gürcistan’a kaçtığı söylenen sanık Tolga Mısırlıoğlu hakkında, yabancı ülkelere kaçtığından bahisle müşteki vekilinin kırmızı bülten çıkarılması talebinin, mahkemenin yakalama kararı ile birlikte Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


Hapis CezasıCumhuriyetYakalama KararıKırmızı Bülten


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı