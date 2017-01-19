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Acun'dan Survivor öncesi fotoğraf

Cuma günü başlayacak Survivor yarışması öncesinde programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Dominik'ten fotoğraf paylaştı.

Televizyon / 19 Ocak 2017 Perşembe 13:25
Acun'dan Survivor öncesi fotoğraf

Yarışma programı Survivor 2017'nin başlamasına az bir zaman kaldı.

ACUN'DAN SON HAZIRLIKLAR FOTOĞRAFI
Yarışmanın başlamadan önce programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Dominik'te denizde çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak 'Survivor öncesi son hazırlıklar :)' notunu düştü.



YARIŞMACI KADROLARI
Bu arada Survivor 2017'nin yarışmacı kadroları da şu şekilde;

Ünlüler

Adem Kılıççı, Berna Öztürk, Furkan Kızılay, İlhan Mansız, Pınar Saka, Sabriye Şengül, Seda Demir, Seda Kapurtu, Sema Apak, Serhat Akın, Şahika Ercümen, Tarık Mengüç

Gönüllüler

Bernan Keklikler, Burçak Tuncer, Denisa, Elif Şadoğlu, Erdi Ünver, Eser West, Fulya Şahin, Gökhan Gözükan, Ogeday Girişken, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik


Berna ÖztürkŞahika ErcümenAcun IlıcalıVolkan ÇetinkayaFurkan Kızılay


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