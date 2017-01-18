Şamil Tayyar: 'Trump, Erdoğan'ı örnek alsın'

Beyaz Tv'de ekrana gelen 'Son Söz' programına canlı yayın konuğu olan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan ilginç bir çağrı geldi. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'a seslenen Tayyar şu ifadeleri kullandı;



TRUMP ERDOĞAN'I ÖRNEK ALSIN



Eğer Trump başarılı olmak istiyorsa Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alsın. Eğer bunu başarırsa ve rol model olarak Tayyip Erdoğan'ı esas alırsa ben Trump'un başlangıçta zorlanacağını ama zaman içinde kazanan kişinin kendisi olacağına inanıyorum. Zaman içinde göreceğiz.



KENDİSİNE MODEL ALSIN



Burada denenmiş bir yol ve yöntem var. ABD'li Trump'a şunu söyleyeyim 'Türkiye'yi yeniden keşfetmeye gerek yok' Recep Tayyip Erdoğan örneği var, bunu kendisine model alsın. Trump bir yol ayrımında. Kararını düzgün verirse, oradaki vesayet unsurlarıyla çatışmayı göze alırsa kazanır aksi halde çarkın bir dişlisi olur ve kaybeder.



YENİDEN İFADELERİ ALINMALI



Ortaköy saldırganın yakalanmasını da değerlendiren Tayyar "Reina baskınında gerçekleştirilen hiçbir işlem DEAŞ'ın bilindik kimliğiyle örtüşmüyor.Saldırının arkasında ABD gizli servisi var. Reina saldırısı oldukça gizemli. Yeniden ifadeler alınmalı. Herkesin bilgisine başvurulmalı. Reina sahibinin açıklamaları çelişkili, güvenlik şirketi ile birlikte yeniden ifadeleri alınmalı." diye konuştu.



