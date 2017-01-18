Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin başlayacağı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Meclis'teki makam odasında kabul ettiği Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Kritik görüşme 45 dakika sürdü.



'KAYGILARIMI PAYLAŞTIM'



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu buluşma sonrası, 'Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim' diye konuştu. MHP Lideri Bahçeli “Sayın genel başkan gerekeni söyledi” dedi.



“MHP TAVRINI GÖZDEN GEÇİRMELİ”



Habertürk TV Muhabiri Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu toplantıda 'Türkiye Cumhuriyeti ayağımızın altından kayıyor, buna izin verilmemeli' ifadesini kullandı. Teklifin “Tek adam rejimine neden olacağını” anlatan Kılıçdaroğlu, MHP'den tavrını gözden geçirmesini istedi.



Kılıçdaroğlu ayrıca AK Partili İsmail Aydın'ın Meclis'te 'İleride ilk dört madde de değiştirilebilir' sözlerini hatırlattı. CHP liderinin 'Konuşmacı pot kırmadı, yazılı bir metinden konuştu. İktidar ağzındaki baklayı çıkardı' dediği öğrenildi.







“KATKI VERSEYDİNİZ DAHA GÜZEL PAKET ÇIKARDI”



Görüşmenin büyük bölümünde söz CHP liderindeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sözlerine eleştiriyle başladı.



15 Kasım'daki grup konuşmasında “Bu süreçte CHP naz etmemeli, kapris yapmamalı, geri durmamalıdır” diyen Bahçeli, bu sözlerini hatırlatarak 'CHP anamuhalefet görevini yapmadı' dedi.



MHP lideri'nin ayrıca '15 Kasım'da size çağrı yaptım. Siz sürece katkı verseydeniz daha iyi bir paket ortaya çıkardı. Sizin de sürece katkı vermenizi isterdim' dediği öğrenildi.



GÖRÜŞME ÖNCESİ SERT MESAJLAR



Kılıçdaroğlu'nun talep ettiği görüşme öncesinde Bahçeli, Twitter hesabından CHP'nin anayasa görüşmelerindeki tutumuna yönelik sert mesajlar vermişti. Dün Meclis'te partisinin grubunu toplayan CHP lideri, Bahçeli'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine randevunun iptal edilmeyeceğini belirterek, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' demişti.



Görüşme, Başbakan Binali Yıldırım'a da sorulmuş, Yıldırım, 'Bu görüşmeyle ilgili görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. 1. tur oylama tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamasından ne konuşulacağı belli oldu' değerlendirmesinde bulunmuştu.

