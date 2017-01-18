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Alışveriş merkezi otoparkında fuhuş pazarlığı!

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptığı ve fuhuşa zorlandıklarını tespit eden Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri bayanlar alışveriş merkezi otoparkında pazarlık yaparken operasyon düzenledi.

3. Sayfa / 18 Ocak 2017 Çarşamba 11:35
Alışveriş merkezi otoparkında fuhuş pazarlığı!

Operasyonda fuhuş yaptığı ve yer temin ettiği iddiası ile M.A (39) ile 2'si Kırgızistan, 1'i Özbekistan uyruklu 3 kadın polis tarafından gözaltına aldı.

Fethiye Adliyesine sevk edilen Mehmet A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı belirlenen 3 kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Fethiye'de yabancı uyruklu kadınlara, fuhuş yaptırıldığını tespit eden Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.A'yı takibe aldı. Polis ekipleri alışveriş merkezi otoparkında bir müşteriyle pazarlık yaparken M.A'nın yanında bulunan 3 kadınla birlikte gözaltına alındı. Takma ad kullanan kadınların Kırgızistan uyruklu Arturgan E (23), ile Özbekistan uyruklu Gulsanam Y (35), ve Xhakıma K (28) oldukları tespit edildi.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü asayiş bürodaki sorguları tamamlanan M.A ‘Fuhuşa teşfik, aracılık veya zorlama suçundan Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, gözaltında tutulan kadınların işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.






Kaynak : İHA

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