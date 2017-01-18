9 yaşındaki kızı Justin Bieber'ım diyerek kandırdı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde Bryan Asrary (24), 9 yaşındaki bir kız çocuğundan çıplak fotoğraflar istediği gerekçesiyle tutuklandı. 2014 yılında 9 yaşında olan bir kız çocuğuna internet üzerinden yaklaşan Asrary, Justin Bieber olduğunu belirterek çıplak fotoğraflarını ve videolarını istedi. Küçük kızın taleplerini yerine getirmemesi durumunda kendisine zarar vereceğini belirten Asrary istediklerini elde ettikten sonra bir daha iletişime geçmedi.



2016 yılında, kurbanıyla tekrardan iletişime geçen siber zorba Bryan Asrary, 11 yaşına basmış olan çocuktan tehdit ve şantajla daha fazla fotoğraf ve video talep etti. Bu durumu ailesine anlatan küçük kızın annesi polise haber verdi. Yapılan incelemelerin ardından siber zorbaya ulaşan polis Bryan Asrary'i gözaltına aldı.



Asrary'nin bilgisayarını inceleyen polis siber zorbanın ABD genelinde başka kurbanlarının da olduğunu belirledi. Bryan Asrary'nin, taciz, şantaj, çocuk pornografisi ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişki amacıyla iletişime geçmek suçlarıyla birden fazla eyalette yargılanması bekleniyor.