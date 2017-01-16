Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası (Yaralıların isimleri)

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 33. kilometresi Damlalı Boğazı mevkiinde meydana gelmişti.



İddialara göre, gizli buzlanma nedeniyle yaşanan kazada kontrolden çıkan 8 TIR, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobil birbirine girerken, kazada 18 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralananların bazılarının isimlerinin; Mehmet Koçer (30), İsmail Sarp (45), Büşra Bayram (28), Reyhan Atasoy (25), Huriye Karcı (28), Abdullah Bakır (77), Zeynep Bakır (77), İbrahim Altıner, Mutlu Bolkaya, Şevki Çağlıoğlu, İsmail Kuşçu, Sertip Kızıltaş, Serhat Halluk, Tuğba Kalen, Muhammed Karaca olduğu belirtildi.



Yaralılardan 1'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer 3 kişinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Polis ve jandarma ekipleri, tek taraflı olan gidiş yolunu çift şeride dönüştürerek trafik akışını sağlanmaya çalışıyor.