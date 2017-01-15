İtalya'nın tehlikeli mafya üyesi Andrea Nizza yakalandı

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, 2014 yılından beri adı arananlar listesinin ilk sırasında yer alan Nizza, iki yandaşıyla güneydeki Katanya iline bağlı Viagrande’de kiraladıkları evde yakalandı.



Nizza ailesinin uzun yıllar Santapaolas-Ercolano grubunun silahlı kolu olma görevini yürüttüğü, 30 yaşındaki Andrea Nizza’nın 'uzmanlığının' ise Yunanistan ve Arnavutluk’u kapsayan uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı olduğu ifade edildi. Bu nedenle adı, İtalya’nın en çok aranan 100 ismi arasında bulunan Andrea Nizza’nın, 2014 yılındaki “Beyaz çiçekler” operasyonu ve davasından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olduğu da ifade edildi.



Haber kanalı Rainews24’ün haberinde de Andrea Nizza’nın kardeşi Fabrizio’nun adaletle işbirliği yapması sonucu yakalanmış olabileceği kaydedildi.



Katanya Cumhuriyet Savcısı Carmelo Zuccaro, yaptığı açıklamada, bunun adalet ve organize suçla mücadele için büyük bir başarı olduğunu, jandarma ve istihbarat birimlerinin büyük profesyonellik göstererek en tehlikeli kaçaklardan birini yakalamayı başardığını söyledi.



Kaynak : AA