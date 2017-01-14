Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde yangın çıktı. Yangında yeni doğan bebekler, hastaneye dolan dumandan etkilenmemesi için görevliler tarafından tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde jeneratörden kaynaklanan bir yangın çıktı. Kısa sürede hastane içerisini kaplayan dumanlar, doğum yapan annelere ve bebeklere zor anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, hasta yakınların ve hastalar da görevliler tarafından tahliye edildi.