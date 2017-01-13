Samsung lideri 22 saat sorgulandı

Güney Kore'de bir özel savcı Başkan Park Geun-hye'ın karıştığı bir skandalda sanık olarak Samsung liderine ifadeye çağırdığını söyledi.



Savcı, Samsung'un, Başkan Park'ın arkadaşı olan Choi Soon'un bağlantılı olduğu bir firma ve vakfa yaptığı bağışın, 2015 yılında iki Samsung firmasının tartışmalı birleşme kararı ile ilgili olarak Milli Emeklilik Hizmetinin verdiği kararla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.



Güney Kore'nin en büyük iş grubu olan Samsung bu iki vakfa ve Başkan Park'ın arkadaşı, Choi ile bağlantılı olan bir danışmanlık firmasına bağış yaptığını kabul etti.



Savcı, ayrıca şahit olarak ifadelerini almak üzere Samsung grubundan iki üst düzey yetkilisini ifadeye çağırdı.



2015 yılında yapılan bir parlamento duruşmasında Samsung yönetimi, iki Samsung firmasının birleşmesini kolaylaştırmak için rüşvet verdiği iddiasını reddetmişti.



Samsung, Hyundai, SK, LG ve Lotte'den sonra gelen Choi'nin bağlantılı bulunduğu vakıflara 20 milyon dolar bağış yapmıştı. Geçen aralık ayında savcılar, Başkan'ın hapiste bulunan arkadaşı Choi'ye devlet desteği sağlanması konusunda Samsung'un Spor Pazarlama Grup Başkanı Kim Jae-youl'ın sponsorluk yaptığı iddiaları üzerine sorguya almıştı.



Samsung, ayrıca Choi'nin Almanya'da binicilik eğitimi alan kızına milyonlarca dolar aktarmakla suçlanıyor.



Güney Kore Devlet Başkanı Park, aralık ayında rüşvet suçlamasıyla parlamentoda yapılan oylamanın anayasa mahkemesi tarafından onaylanması halinde görevden alınan ilk seçilmiş başkan olacak. Kaynak : İHA