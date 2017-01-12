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Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Dünya / 12 Ocak 2017 Perşembe 14:42
Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya devlet başkanı Putin telefonda Suriye'deki ateşkesi ve Astana sürecini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye ile Suriye konusu dahil olmak üzere yapıcı bir işbirliği geliştirmekte olduğunu belirtip, Moskova'nın ilişkileri tamamen eski hâline getirip ilerlemeyi umduğunu söyledi.

SURİYE'DE VE HER KONUDA MÜTHİŞ BİR HAREKET VAR

Rusya ve Türkiye arasında yeni bir ittifak kuruldu Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meşkov şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye ile yapıcı bir işbirliği geliştiriyoruz. Bunun en parlak örneği Suriye'deki durumun çevresindeki gelişmeler. Fakat ekonomi alanı dahil olmak üzere ikili ilişkilerde de bir hareket var. Diyalog sürdüğü için ilişkilerimiz aşamalı olarak eski hâline dönüyor.' Meşkov ayrıca, isteklerinin, ilişkilerin eski hâline dönmesiyle sınırlı kalmaması ve ilerleyebilmesi olduğunu da kaydetti.

Kaynak : İHA

AstanaRusya FederasyonuCumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığıSuriye


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