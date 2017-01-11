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İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 18 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

3. Sayfa / 11 Ocak 2017 Çarşamba 18:39
İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak'ta adliyenin C Blok girişinde bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Trafik Polisi Fethi Sekin'in teröriste müdahalede bulunduğu, ardından fiziki takip neticesinde her iki teröristin daha fazla can kaybını amaçlayan saldırı planlarının engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, 'Kahraman polisin' son kurşununa kadar teröristlerle çatıştığı, olay yerine gelen güvenlik güçlerince de teröristlerin saldırıları engellendiği ve iki teröristin olay yerinde öldürüldüğü kaydedilerek, olayda Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru, 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Hain saldırı hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca derhal soruşturma başlatıldığı aktarılarak bu kapsamda 18 kişinin gözaltına alındığı, menfur saldırıyla ilgili adli soruşturmanın tüm detaylarıyla çok yönlü bir şekilde devam ettirildiği vurgulandı.

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