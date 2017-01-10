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Figen Yüksekdağ duruşmaya katılmadı

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, Adana’daki bir konuşmasından dolayı açılan davanın ara duruşması yapıldı. Yüksekdağ, tebligatın zamanında kendisine ulaşmadığını öne sürerek, SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılmadı.

Siyaset / 10 Ocak 2017 Salı 11:32
Figen Yüksekdağ duruşmaya katılmadı

Gezi Parkı eylemleri sırasında Adana'da yaptığı açıklamadan dolayı hakkında dava açılan Figen Yüksekdağ, başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tebligatın kendisine zamanında ulaşmadığını öne sürerek bağlanmadı. Figen Yüksekdağ yerine mahkemede hazır bulunan avukatları Yüksekdağ'ın beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın dinlenmesi gerektiğini belirterek duruşmayı 16 Mayıs tarihine erteledi.

Duruşma sonrası Adana Adliyesi önünde HDP Adana İl Örgütü ile birlikte açıklama yapan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, milletvekillerinin tutuklanmasının haksızlık olduğunu ileri sürdü. Kaynak : İHA

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