Amasya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Amasya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.



Hacılar Meydanı Mahallesi'nde, eski AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sabahattin Ersoy, evinin önünde aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.



Ağır yaralanan Ersoy, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ersoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Saldırının ardından olay yerinden ayrılmayan zanlı M.E, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak : AA