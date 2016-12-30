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İTÜ Antarktika'ya bilim insanı gönderdi

İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Gökhan Halıcı'yı bilimsel araştırmalar yapmak üzere Antarktika'ya gönderdi

Teknoloji / 30 Aralık 2016 Cuma 10:28
İTÜ Antarktika'ya bilim insanı gönderdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC), Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Gökhan Halıcı'yı bilimsel araştırmalar yapmak üzere Antarktika'ya gönderdi.

İTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 yılında ilk Türk Antarktik araştırma seferini gerçekleştiren, Türkiye'nin bilimsel çalışmalar yürüten 'ilk ve tek' kutup araştırma merkezi İTÜ PolReC, 2017 Antarktik sezonu için çalışmalarına hız verdi.

Kıtadaki 31 ülkeye ait 101 araştırma üssünde sürdürülen bilimsel çalışmalara Türk bilim insanlarını da dahil etmek amacıyla birçok ülkeyle iş birliği yapan İTÜ PolReC, Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Gökhan Halıcı'yı, Çek Cumhuriyeti Masaryk Üniversitesine ait Mendel Antarktik İstasyonunda çalışmalar yapmak üzere yolcu etti. Sefer ücreti Erciyes Üniversitesi tarafından karşılanan Prof. Dr. Halıcı'nın, gelecek hafta çalışmalara başlayacağı belirtildi.

İTÜ PolReC'in bu yıl 3 bilim insanını daha bu kıtaya göndereceği bildirildi. Bu bilim insanlarından İTÜ'den Adil Enis Arslan ve TÜBİTAK'tan Evrim Kalkan'ın Bulgaristan Antarktik İstasyonu'nda, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Nazlı Olgun Kıyak'ın ise Şili Antarktik İstasyonunda çalışmalar yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, İTÜ PolReC Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy'un, 'Türkiye'nin Antarktik Bilim Üssü inşa edilene kadar, bilim kapasitesinin artırılması için diğer ülkelerin bilim üslerinin kullanılması, ikili iş birliklerinin yapılması hem bir gereklilik hem de bilim ruhu olarak karşımıza çıkıyor' şeklindeki ifadelerine yer verildi. Kaynak : AA

İstanbul Teknik ÜniversitesiAraştırma MerkeziBulgaristanÇek CumhuriyetiErciyes Üniversitesi


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