HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP'li vekillerin hapishane fotoğrafları basına yansıdı.
Haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, eski Milletvekili Ayla Akat Ata ve görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın cezaevinde çektirdikleri ilk fotoğraflar paylaşıldı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Kocaeli Kandıra Cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ, Gülser Yıldırım, Ayla Akat Ata ve Gültan Kışanak'ın cezaevinde birlikte çektirdiği fotoğraflar Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından sosyal medyada paylaşıldı.