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Emekliye promosyon müjdesi

Başbakan Yıldırım, emeklilere verilecek promosyon ile ilgili açıklamada bulundu.

Ekonomi / 30 Aralık 2016 Cuma 14:06
Emekliye promosyon müjdesi
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon ödemesinde detaylar belli oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada promosyon miktarlarını açıkladı.

Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

'2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. 1000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1000 lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Emekli promosyonlarıyla 5 milyar liralık bir kaynak sağlanacak.'

BaşbakanBinali YıldırımPromosyon


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