Emekliye promosyon müjdesi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon ödemesinde detaylar belli oldu.



Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada promosyon miktarlarını açıkladı.



Binali Yıldırım, şöyle konuştu:



'2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. 1000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1000 lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Emekli promosyonlarıyla 5 milyar liralık bir kaynak sağlanacak.'