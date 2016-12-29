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Ankara'da korkunç olay!

Ankara’da kar topu oynayan vatandaşlar, boş arazi içerisinde erkek cesedi buldu. Şahsın üzerinde yapılan incelemelerde kurşun izine rastlandı.

3. Sayfa / 29 Aralık 2016 Perşembe 09:27
Ankara'da korkunç olay!

Olay, saat 00.30 sıralarında Yenimahalle'de fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Çamlıca Mahallesi 408. Cadde üzerinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün karşısındaki Yumurtatepe mevkiine kartopu oynamak için gelen vatandaşlar, karlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Vatandaşların durumu ilgililere haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yerde hareketsiz yatan şahsın aldığı kurşun yarasının ardından hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, üzeri 5 santimetre karla kaplanmış olan ceset üzerinde araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından ceset cenaze aracına bindirilerek Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak : İHA

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