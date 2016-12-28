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Tüp bebek merkezinde skandal!

Hollanda'da bir tüp bebek merkezinde 26 kadının yumurtalarının yanlış bir erkeğin sperm hücreleriyle döllendiği ortaya çıktı.

Dünya / 28 Aralık 2016 Çarşamba 17:17
Tüp bebek merkezinde skandal!

Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi (UMC) Nisan 2015 ile Kasım 2016 tarihleri arasında "prosedür hatası" yaşandığını açıkladı.

Tüp bebek tedavisi gören 26 çiftin yarısının gebelik sürecinde ya da bebekleri olduğu belirtildi.

Tüp bebek merkezi çiftlerin konuyla ilgili bilgilendirildiğini de ekledi.

Merkezden yapılan açıklamada "UMC kurulu çiftlerin bu haberi almak zorunda olmalarından üzgün. Döllenme sırasında tedavi altındaki bir çiftten alınan sperm hücreleri diğer 26 çiftin yumurtalarına girmiş olabilir. Yani söz konusu yumurtaları hedeflenen babanın spermleri dışında döllenmiş olabilir" denildi.

Merkez bunun gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu ancak yine de bu olasılığın "dışlanamayacağını" söyledi.

2012 yılında Singapur'daki bir anne yumurtalarının eşinin değil bir yabancının spermleriyle döllendiği gerekçesiyle bir tüp bebek merkezini dava etmişti.

Çinli kadın doğan bebeğinin çok farklı saç ve ten rengi nedeniyle bir yanlışlık olduğunu düşünmüştü.

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