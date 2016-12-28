USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,69 - 3,70

Gözaltına alınmıştı karar çıktı!

Rize'de Atatürk'e hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güncel / 28 Aralık 2016 Çarşamba 10:30
Gözaltına alınmıştı karar çıktı!

Rize'de kaldırılan Atatürk heykelinin bulunduğu platformun üzerine çıkan M.K.'nın verdiği pozu, A.B. sosyal medya hesabından “Aha yeni Atanız” şeklinde paylaşmıştı.

Bu paylaşım üzerine Rize Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili olarak 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında “Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret” suçlaması ile M.K. ve M.K.'ye ait paylaşımı kendi sosyal medya sayfasında paylaşan A.B. hakkında soruşturma açmıştı.

SERBEST BIRAKILDILAR
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gözaltına alınan M.K. ve A.B., alınan ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

Sosyal MedyaAdli KontrolCumhuriyetAtatürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı