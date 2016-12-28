Gözaltına alınmıştı karar çıktı!

Rize'de kaldırılan Atatürk heykelinin bulunduğu platformun üzerine çıkan M.K.'nın verdiği pozu, A.B. sosyal medya hesabından “Aha yeni Atanız” şeklinde paylaşmıştı.



Bu paylaşım üzerine Rize Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili olarak 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında “Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret” suçlaması ile M.K. ve M.K.'ye ait paylaşımı kendi sosyal medya sayfasında paylaşan A.B. hakkında soruşturma açmıştı.



SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gözaltına alınan M.K. ve A.B., alınan ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.